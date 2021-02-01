Военные в Мьянме ввели чрезвычайное положение после захвата власти

В Мьянме военные ввели ЧП сроком на 1 год. Фото: unsplash

В Мьянме военные ввели ЧП сроком на 1 год. Фото: unsplash

В Мьянме захватившие власть военные объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения. Режим введен на один год.

Как сообщает агентство «Синьхуа», соответствующее заявление военных передавали по армейскому телеканалу. Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля.

По данным Reuters, военные приняли соответствующее решение из-за сфальсифицированных итогов парламентских выборов. Также военные сообщили, что страной будет управлять главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина.

Напомним, в ноябре прошлого года в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала партия «Национальная лига за демократию», однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами выборов. Они заявили, что голосование было сфальсифицировано и пригрозили «принять меры».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мьянме задержали президента Вин Мьин и главу правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, занимающую должность госсоветника и главы МИД.