Сосед нашел в сарае труп со съеденными ступнями во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители устанавливают личность мужчины, чей труп был обнаружен в сарае в садоводстве «Надежда».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 января в полицию обратился житель поселка Ковалево. Он рассказал, что соседка попросила его проверить сарай на ее участке. Он зашел в помещение и нашел труп, после чего вызвал скорую и полицию.

Прибывшие на место полицейские установили, что в углу сарая находится труп мужчины по кличке Батыр. Он лежал на правом боку, лицом вниз и с согнутыми в коленях ногами. Труп уже начал разлагаться, а его стопы съели животные.

В настоящее время полиция устанавливает личность умершего. Труп направлен в морг для проведения судмедэкспертизы.

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