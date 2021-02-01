На юго-западе Петербурга мужчина развратил 16-летнюю молдаванку

На юго-западе Петербурга мужчина развратил 16-летнюю молдаванку
Подозреваемый в развратных действиях задержан. Фото: pixabay

Гражданка республики Молдова обвинила своего 55-летнего мужа в развращении своей дочери. Мужчину задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее супруг развратил ее 16-летнюю дочь, которая также родилась в Молдове. Все произошло в поселке Торики, в частном доме в садоводстве «Дружба».

По ее словам, мужчина совершил развратные действия в отношении девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день полиция отыскала подозреваемого у дома на Бронетанковой улице в Красном Селе. Его задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поскандалив с супругой, петербуржец сообщил о бомбе в доме на Приморском шоссе.

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