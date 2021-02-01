Поскандалив с супругой, петербуржец сообщил о бомбе в доме на Приморском шоссе

В Курортном районе Петербурга местный житель заставил полицейских проверять жилой дом на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресное утро в службу 112 позвонил неизвестный мужчина и заявил, что в доме на Приморском шоссе у его жены какие-то проблемы и требуется скорая помощь. Затем он начал кричать: «Бомба в здании».

Позже выяснилось, что звонил 51-летний петербуржец, проживающий в доме неподалеку. Незадолго до этого он позвонил в полицию и сообщил, что в квартире дома №271 у него произошел скандал с супругой.

Прибывшие на место полицейские сперва задержали звонившего, а после осмотрели территорию. Подозрительных предметов так и не нашли, эвакуация не потребовалась. Вскоре мужчину отправили в психиатрическую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе пятеро спасателей тушили «Газель».