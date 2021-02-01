В Петербурге лжеполицейский обманывал пенсионеров на деньги

Петербургская полиция поймала 35-летнего злоумышленника, который совершил серию мошенничеств. Его жертвами становились пожилые люди.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, подозреваемый оказался причастен как минимум к четырем эпизодам обмана пенсионеров. Он обманул петербурженок в возрасте от 64 до 86 лет. Эти случаи произошло всего за период с декабря по январь. Трех пенсионерок он обманул на 500 тыс. рублей, а четвертую — на 100 тыс. рублей.

Мужчина действовал по одной схеме: он звонил пенсионеркам и представлялся полицейским. Он говорил, что брат или сын пенсионерки якобы попал в аварию и по его вине погиб человек. И чтобы родственник избежал уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег. После курьеры подъезжали домой к пенсионерам и забирали деньги.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье о мошенничестве. У злоумышленника за плечами судимость за дезертирство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поскандалив с супругой, петербуржец сообщил о бомбе в доме на Приморском шоссе.