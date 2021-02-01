Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о назначении реального срока Навальному

Генпрокуратура РФ поддержала московское УФСИН в требовании заменить оппозиционному политику Алексею Навальный условный срок на релаьный.

Это аргументируется противоправным поведением Навального во время отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Сторона обвинения настаивает, что до и после отравления Алексей не являлся во ФСИН на обязательную регистрацию. Напомним, в августе 2020-го политик впал в кому в самолете из Томска в Москву и был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите». Там еще несколько месяцев ему пришлось восстанавливаться после тяжелого состояния, возможно спровоцированного «Новичком».

Однако, как утверждает ФСИН, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но в Россию вернулся только 17 января. Неявку в органы сочли достаточным основанием для того, чтобы ходатайствовать о замене условного срока на реальный. В конце декабря в связи с нарушениями Навального объявили в розыск, а по прибытию на родину задержали и арестовали до 15 февраля. Оппозиционер находится в «Матросской тишине».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 31 января по всей России вновь состоялись несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. В Петербурге за ночь вынесли 50 решений об арестах за участие в незаконной акции.