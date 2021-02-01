Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге

В Петербурге у местных жителей с понедельника, 1 февраля, появилась возможность записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Во-первых, такая возможность появилась на портале госуслуг. Перейти к записи можно на главной странице портала, кликнув по баннеру. Затем нужно выбрать «Записаться на вакцинацию». После этого буде необходимо в карточке услуги выбрать пункт вакцинации, дату и время, а также подтвердить запись.

Петербуржцев сразу предупреждают о том, что талонов в выбранной поликлинике может не хватить. Об их наличии также оповещают на портале госуслуг.

Кроме того, запись открыта на региональном портале государственных услуг или на портале «Здоровье петербуржца».

Для тех, кто не может воспользоваться интернет-порталами, комитет по здравоохранению опубликовал список кол-центров прививочных пунктов. Со списком телефонов можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению.

Еще один способ – обратиться в Единую информационно-справочную службу «122». По этому телефону можно записаться, а также получить консультацию по вопросам, связанным с вакцинацией.

Ранее Gazets.SPb писала о том, что в конце декабря петербургские депутаты забили тревогу из-за нехватки вакцины. Как отмечал Борис Вишневский, в Петербурге меньше восьми тысяч жителей завершили полный цикл вакцинации.

При этом губернатор Александр Беглов заявил, что Северная столица к массовой вакцинации готова. Сейчас в поликлиниках Петербурга работают 89 пунктов, где можно сделать прививку. Также прививочные пункты открыты в пяти частных медицинских организациях.

По последним данным, в город привезли 37,8 тысяч доз вакцины от коронавируса.