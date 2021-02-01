Кому в феврале повысят социальные пособия — инфографика Gazeta.SPb

С 1 февраля в России не менее чем на 4,9% вырастут некоторые федеральные пособия. Gazeta.SPb рассказывает, кого затронет индексация.
Соцвыплаты ПФР
С 1 февраля индексируется единовременная денежная выплата (ЕДВ). Ее предоставляет Пенсионный Фонд России (ПФР). Пособие получают 14,7 млн россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.
Также на 4,9% увеличивается входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, который по закону положен всем, кто получает ЕДВ и предоставляется либо услугами, либо деньгами. Так, по данным ПФР, стоимость этого набора вырастет до 1 211,66 руб./мес.:
- лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей инвалидов — 933,25 руб./мес.
- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 руб./мес.
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 руб./мес.
Кроме того, вырастет пособие на погребение (с 6 124,86 до 6 424,98 руб.), которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера в случае, если он не работал.
Детские пособия
С 1 февраля на 4,9% увеличивается ряд детских пособий, которые выплачивает Фонд социального страхования (ФСС). Среди них:
- единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32 руб.
Получить его может один из родителей или опекун. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы — за счет средств ФСС. Неработающим, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях очно — органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета. При рождении мертвого ребенка данное пособие не выплачивается.
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 7 082,85 руб.
Полагается лицам, которые непосредственно ухаживают за ребенком. В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники, например, отец или бабушка, но при условии — они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.
- единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности — 708,92 руб.
Пособие могут получить женщины, которые обратились в медицинское учреждение до 12 недель беременности.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как изменится жизнь петербуржцев с 1 февраля.