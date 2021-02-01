Кому в феврале повысят социальные пособия — инфографика Gazeta.SPb

С 1 февраля в России не менее чем на 4,9% вырастут некоторые федеральные пособия. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

С 1 февраля в России не менее чем на 4,9% вырастут некоторые федеральные пособия. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

С 1 февраля в России не менее чем на 4,9% вырастут некоторые федеральные пособия. Gazeta.SPb рассказывает, кого затронет индексация.

Соцвыплаты ПФР

С 1 февраля индексируется единовременная денежная выплата (ЕДВ). Ее предоставляет Пенсионный Фонд России (ПФР). Пособие получают 14,7 млн россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Также на 4,9% увеличивается входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг, который по закону положен всем, кто получает ЕДВ и предоставляется либо услугами, либо деньгами. Так, по данным ПФР, стоимость этого набора вырастет до 1 211,66 руб./мес.:

лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей инвалидов — 933,25 руб./мес.

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 руб./мес.

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 руб./мес.

Кроме того, вырастет пособие на погребение (с 6 124,86 до 6 424,98 руб.), которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера в случае, если он не работал.

Детские пособия

С 1 февраля на 4,9% увеличивается ряд детских пособий, которые выплачивает Фонд социального страхования (ФСС). Среди них:

единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32 руб.

Получить его может один из родителей или опекун. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы — за счет средств ФСС. Неработающим, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях очно — органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета. При рождении мертвого ребенка данное пособие не выплачивается.

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 7 082,85 руб.

Полагается лицам, которые непосредственно ухаживают за ребенком. В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 году могут получать и иные родственники, например, отец или бабушка, но при условии — они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.

единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности — 708,92 руб.

Пособие могут получить женщины, которые обратились в медицинское учреждение до 12 недель беременности.

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