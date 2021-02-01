«Зенит» пришел поддержать Уилл Смит

Болельщики команды в диком восторге от актера и очень рады, что он знает о петербургском клубе.

Сегодня, 1 февраля, в официальном аккаунте футбольного клуба «Зенита» в Instagram появилось историческое фото. На нем запечатлены «сине-бело-голубые» с известным американским актером Уиллом Смитом.

Известно, что фотография была сделана в NAS Sports Complex – спортивный комплекс, находящийся в Дубае. Сейчас футболисты находятся там на сборах и готовятся к предстоящим серьезным матчам.

Судя по всему, Уилл Смит любит футбол и решил познакомиться с российскими игроками. В комментариях пользователи отмечают, что очень рады за «сине-бело-голубых». Также некоторые удивлены, что со звездой не сфотографировался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба и Лунев присоединились к «Зениту» на сборах после Covid-19.