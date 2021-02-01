В МТС прокомментировали данные о сбоях в работе сети в Петербурге

Некоторые абоненты жаловались на проблемы со связью и интернетом.

В МТС прокомментировали жалобы абонентов на сбои в работе сети. Отмечается, что в Санкт-Петербурге сеть работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в компании.

Известно, что некоторые абоненты, проживающие в Орловской области, испытывали локальные затруднения, но сейчас все в порядке. Напоминаем, что 30 января россияне жаловались на проблемы со связью, мобильным интернетом и широкополосным интернетом. Больше всего претензий поступало от жителей Северной столицы, Москвы и Краснодара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы жалуются на сбои в работе МТС.