Церковный служащий в Гатчине впал в кому в трапезной

Церковный служащий впал в кому во время трапезы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Церковный служащий впал в кому во время трапезы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Гатчинском районе Ленобласти в больницу доставили церковного служащего, которому стало плохо в храме при кладбище.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 31 января в Гатчинскую КМБ поступил пациент в состоянии комы. Им оказался 36-летний мужчина, который на добровольных началах прислуживает в храме Гатчинского городского кладбища, расположенного на улице Солодухина. Врачи сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские опросили настоятеля храма и выяснили, что в обед мужчине стало плохо в трапезной храма, после чего ему вызвали скорую помощь.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

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