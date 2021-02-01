Церковный служащий в Гатчине впал в кому в трапезной

Церковный служащий в Гатчине впал в кому в трапезной
Церковный служащий впал в кому во время трапезы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Гатчинском районе Ленобласти в больницу доставили церковного служащего, которому стало плохо в храме при кладбище.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 31 января в Гатчинскую КМБ поступил пациент в состоянии комы. Им оказался 36-летний мужчина, который на добровольных началах прислуживает в храме Гатчинского городского кладбища, расположенного на улице Солодухина. Врачи сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские опросили настоятеля храма и выяснили, что в обед мужчине стало плохо в трапезной храма, после чего ему вызвали скорую помощь.

Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сосед нашел в сарае труп со съеденными ступнями во Всеволожском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гатчина госпитализация кома ленобласть храм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве девушки в Мурино арестован
В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»
Судьба Охтинского мыса еще не решена: петербургские депутаты напишут в минкульт
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 53 человека
Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян
Петербург от снега убирают более тысячи единиц техники
Под Тосно электричка сбила мужчину, полиция пытается установить личность ...
Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге