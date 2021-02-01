Во Всеволожском районе после ДТП одна машина оказалась в кювете

Во Всеволожском районе после ДТП одна машина оказалась в кювете
Информация о пострадавших не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние участников аварии.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 1 февраля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на дороге к поселку имени Свердлова. Там по непонятной причине столкнулись два легковых автомобиля, в результате одна машин оказалась в кювете.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства происшествия. Остается надеяться, что все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус, а последний в свою очередь ударил машины, стоящие с другой стороны.

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Всеволожский район дтп ленинградская область


 

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