Во Всеволожском районе после ДТП одна машина оказалась в кювете

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние участников аварии.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 1 февраля, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на дороге к поселку имени Свердлова. Там по непонятной причине столкнулись два легковых автомобиля, в результате одна машин оказалась в кювете.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства происшествия. Остается надеяться, что все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус, а последний в свою очередь ударил машины, стоящие с другой стороны.