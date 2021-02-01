Комитет по делам Арктики в Петербурге проверит Контрольно-счетная палата

Комитет по делам Арктики в Петербурге проверит Контрольно-счетная палата
Проверка КСП должна завершиться 10 марта. Фото: pixabay

С понедельника, 1 февраля, специалисты Контрольно-счетной палаты (КСП) под руководством аудитора Егора Бушева приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности Комитета по делам Арктики.

Инспекторы оценят законность, эффективность и целевое использование бюджетных средств в период с 2019 по 2021 годы. Так, в прошлом году ведомство потратило 97,5 миллионов рублей, 67% которых потребовалось на содержание органа власти, а 30% — на развитие научно-исследовательских, культурных, социально-экономических и других связей Санкт-Петербурга с регионами Арктической зоны РФ.

В прошлом году расходы комитета должны были составить 119 млн рублей, однако в итоге бюджет исполнили только на 81%, что является самым низким показателем среди исполнительных органов государственной власти Северной столицы. Напомним, что руководителем ведомства является Герман Широков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили ход строительства нового корпуса городской больницы №33 в Колпино.

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