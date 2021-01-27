Власти проверили ход строительства больницы №33 в Колпино

Уже в феврале две секции нового корпуса, введенные в декабре, начнут прием пациентов. Фото: Pixabay

Уже в феврале две секции нового корпуса, введенные в декабре, начнут прием пациентов. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Петербурга продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Городская больница № 33». 27 января на объекте побывали представители городских властей.

Как сообщили в Смольном, ход строительства в среду проверили вице-губернатор Николай Линченко, глава комитета по строительству Игорь Креславский и управляющий Фонда капитального строительства Арзу Фаталиев.

Уже в феврале две секции нового корпуса, введенные в декабре, начнут прием пациентов. Сейчас на объекте завершают строительство секции №3. Предполагается, что разрешение Госстройнадзора на ввод этого этапа будет получен в марте.

Больница на улице Павловская в Колпино рассчитана на 276 койко-мест. Там расположатся стационар скорой помощи, отделение травматологии, отделение функциональной диагностики, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии, урологии и гинекологии, реанимации и интенсивной терапии, экстренный и плановый операционные блоки, а также вспомогательные подразделения.

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