Стало известно, кто станет руководителем аппарата Общественной палаты Ленобласти

Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал имя человека, который станет руководителем аппарата Общественной палаты региона. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Пост займет Ольга Копытова. До этого она числилась исполняющим обязанности руководителя аппарата – заместителя председателя палаты.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года. По словам главы региона, 2020-й год стал сложнее предыдущих, однако область, несмотря ни на что, продолжала развитие, как было запланировано.