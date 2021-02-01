Стало известно, кто станет руководителем аппарата Общественной палаты Ленобласти

Стало известно, кто станет руководителем аппарата Общественной палаты Ленобласти
Дрозденко подписал соответствующее распоряжение. Фото: Baltphoto

Дрозденко подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал имя человека, который станет руководителем аппарата Общественной палаты региона. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Пост займет Ольга Копытова. До этого она числилась исполняющим обязанности руководителя аппарата – заместителя председателя палаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал об итогах 2020 года. По словам главы региона, 2020-й год стал сложнее предыдущих, однако область, несмотря ни на что, продолжала развитие, как было запланировано.

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александр дрозденко ленинградская область общественная палата


 

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Стало известно, кто станет руководителем аппарата Общественной палаты Ленобласти