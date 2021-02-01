«Спартак» хочет вернуть Промеса

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Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

Футболиста хотят арендовать до конца сезона за 500 тысяч евро.

«Спартак» собирается вернуть полузащитника «Аякса» Куинси Промеса. Его хотят арендовать до конца текущего сезона за 500 тысяч евро. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источники уверяют, что за год игрок заработает 3,5 миллиона евро плюс бонусы. До этого была информация, согласно которой Промеса собирались продавать за девять миллионов евро, но позже клубы отказались от этой идеи.

Ожидается, что полузащитник появится в составе московского клуба в Дубай. Напоминаем, что Промес уже играл за «Спартак» с 2014 по 2018 годы. Он успел принять участие в 135 матчах и забить 66 голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» пришел поддержать Уилл Смит. Болельщики команды в диком восторге от актера и очень рады, что он знает о петербургском клубе.

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