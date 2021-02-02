Главный терапевт России назвал побочные эффекты после вакцинации

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала в эфире Первого канала, что в течение первых нескольких дней после вакцинации следует обращать внимание на так называемые гриппоподобные симптомы.

По ее словам, могут появиться слабость, ломота, склонность ко сну, сонливость, а также возможно кратковременное повышение температуры. Это может сопровождаться ознобом. По словам специалиста, после прививки редко бывает повышение температуры выше 39 градусов.

Терапевт отметила, что в таком случае можно принять таблетку парацетамола. Обычно побочные эффекты длятся только в первые сутки после прививки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман прокомментировала идею ношения сразу двух защитных масок для более надежной защиты от коронавируса. По мнению специалиста, использование двух масок одновременно, как это часто делают, в том числе, американские чиновники, не оправдано с научной точки зрения