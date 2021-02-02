Какие ограничения могут снять в Петербурге, если студенты не испортят статистику

У петербуржцев появилась надежда на то, что в ближайшие недели в Северной столице отменять еще часть коронавирусных ограничений. Остается надеяться на то, что эпидемиологическую ситуацию не испортят студенты. С 8 февраля вузам разрешили вернуться к очному формату обучения.

Снятие новых ограничений в Петербурге допустил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, новое решение городские власти смогут принять через две-три недели, передает телеканал «Санкт-Петербург». Он уточнил, что Смольный будет опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

В последний раз часть ограничений в Петербурге сняли 30 января – заведениям общепита разрешили принимать посетителям круглосуточно. Теперь властям нужно время, чтобы проанализировать ситуацию с заболеваемостью. Кроме того, в городе должен быть запас «коронавирусных» коек.

Отметим, что в Петербурге по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек без согласования. В торговых центрах не могут работать фуд-корты и фуд-плейсы. В кафе и ресторанах запрещено выступать артистам. В театры и цирк не пускают группы детей до 16 лет. Кроме того, действовать продолжает и масочный режим.

Рассчитывать на то, что последний будет отменен в ближайшие недели, не приходится. К масочному режиму Петербург вернулся сразу, как только эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, так что носить маски петербуржцам, вероятно, придется до последнего.

А вот выступление артистов в кафе может стать следующим отмененным ограничением. Это допустил и Александр Ситов. При этом он уточнил – танцполы в первое время останутся закрытыми.

В торговых центра уже разрешили работать отдельным ресторанам и кафе, а также театрам, океанариумам, аквапаркам, музеям, каткам и выставкам. Открытие фуд-кортов, которого уже давно ждут владельцы ТЦ, может стать следующим шагом.

Кроме того, размещение в санаториях по-прежнему возможно только по медицинским показаниям. Не исключено, что учреждения смогут открыть двери в ближайшее время для всех.

Остается надеяться, что эпидемиологическую ситуацию не испортят студенты. Рост числа заболевших из-за возвращения вузов к очному обучению ранее уже допускал губернатор Петербурга Александр Беглов.