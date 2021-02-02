Пьяного водителя в Петербурге оставили без водительских прав и 30 тысяч рублей

Петербургские судебные приставы взыскали с молодого автомобилиста 30 тысяч рублей по делу об административном правонарушении. Парень сел за руль в нетрезвом состоянии.
Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП, в Кировском районе приставы открыли исполнительное производство против 20-летнего парня, которого привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Мировой судья оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года.
Должник не торопился оплачивать штраф, поэтому приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении его автомобиля. После этого юноша быстро оплатил штраф.
Всего за 2020 год приставы взыскали 2,8 млн рублей с пьяных водителей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова.