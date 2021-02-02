Январь в Петербурге попал в список самых теплых январей XXI века

В понедельник, 1 февраля, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook подвел итоги первого месяца нового года в Северной столицы.

В среднем температура воздуха в январе в Петербурге составила -4,7 градусов, что на 3,2 градуса превышает климатическую норму. Средняя ночная температура была выше нормы на 4,5 градуса, дневная — на 2,3 градуса. При этом специалисты зафиксировали 21 день с осадками из 31-го — это вдвое больше обычного, хотя количество осадков оказалось, наоборот, меньше.

Самым холодным днем было 18 января, когда температура воздуха опустилась до -18 градусов. Самым теплым — 25 января, когда за окном было +4,5 градуса. Первая половина февраля, по прогнозам синоптика, будет холодной — ночами пару раз даже возможен мороз ниже 15 градусов. Во второй половине месяца должно потеплеть, но в целом февраль, скорее всего, будет холоднее нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 2 февраля, в городе на Неве ожидается похолодание до -6 градусов.