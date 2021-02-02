Житель Бугров надругался над 15-летней дочкой своей возлюбленной

Житель Бугров надругался над 15-летней дочкой своей возлюбленной
Полиция разыскивает мужчину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В поселке Бугры женщина подала в полицию заявление на своего сожителя, гражданина Дагестана. Она обвиняет его в совращении дочери-подростка.

По словам заявительницы, 42-летний мужчина на протяжении пяти лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2005 года рождения. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, за спиной у иностранца мелкая судимость за подделку документов и прекращенное дело за самоуправство.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина скрылся с места происшествия на чужом автомобиле Hyundai Solaris. Было установлено, что он уехал в сторону Колтушей.

Составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный стащил из храма в Парголово пожертвованное золото.

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Житель Бугров надругался над 15-летней дочкой своей возлюбленной