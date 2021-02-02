Неизвестный стащил из храма в Парголово пожертвованное золото

Все произошло в накануне днем, 1 февраля. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию позвонили из «Храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских», что на Карьерной улице, 3. Заявитель сообщил о краже холотых украшений.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что некий мужчина пробрался на склад храма и украл из оклада иконы золотые украшения, которые были пожертвованы прихожанами.

Он скрылся с места происшествия, но свечница храма успела его разглядеть. Подозреваемому около 30 лет на вид, он был плотного телосложения и со светлыми волосами. Был одет в темную куртку и джинсы.

Видеонаблюдения в храме нет. Сумма ущерба пока не известна. При краже золота злоумышленник оставил отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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