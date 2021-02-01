На площади Стачек пьяный хулиган разбил стекло чужой припаркованной машины

Около четырех утра в субботу, 30 января, в Кировском районе Петербурга росгвардейцы задержали нетрезвого гражданина, который из хулиганских побуждений повредил чужое имущество.

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования получил информацию о сработавшей тревожной кнопке в цветочном магазине на площади Стачек. В течение двух минут сотрудники Росгвардии прибыли к месту вызова. Сотрудник торговой точки и прохожий объяснили, что незадолго до этого пьяный мужчина разбил стекло водительской двери у припаркованной неподалеку «Лады Гранты».

Хулигана задержали на месте происшествия, при этом мужчина продолжал шуметь и несдержанно себя вести. Его передали сотрудника 31 отдела полиции для выяснения обстоятельств.