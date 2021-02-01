Во Всеволожске в засыпанной снегом машине нашли труп женщины

Признаков насильственной смерти пока не найдено. Тело передали в морг для проведения экспертизы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли машину, засыпанную снегом. В ней находился труп женщины без насильственных признаков смерти. Как стало известно gazeta.spb.ru, тело направили в морг для выяснения обстоятельств кончины.

Труп нашли вечером 31 января во Всеволожске на улице Красная поляна. Там в лесополосе стояла машина с приоткрытой дверью. На место вызвали полицейских, которые обнаружили на заднем сидении мертвую женщину. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

Пока что непонятно, каковы обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петроградке нашли труп обнаженного мужчины, зажатый между сидениями «Жигулей».