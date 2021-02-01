На Петроградке нашли труп обнаженного мужчины, зажатый между сидениями «Жигулей»

На Петроградке нашли труп обнаженного мужчины, зажатый между сидениями &#171;Жигулей&#187;
Место происшествия. Фото: Google View

В субботу, 30 января, около 17 часов в Петроградском районе Северной столицы обнаружили труп мужчины в салоне автомобиля.

Инцидент произошел возле дома №8 по Дивенской улице. На пульт дежурного поступила информация о голом мужчине, в бессознательном состоянии находящемся в машине, сообщают в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что застрявший между двумя сидениями в «Жигулях» — умер. Кроме того, на голове у погибшего заметили ссадину. Каким образом мужчина оказался в салоне авто и что стало причиной смерти предстоит установить полицейским. Тело направлено в морг для проведения экспертизы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире в Сертолово обнаружили окровавленный труп пенсионерки.

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