Как пьяные будут попадать в вытрезвители — инфографика Gazeta.SPb

С 1 января 2021 года в России разрешено открывать вытрезвители. Минздрав назвал условие отправки туда пьяных граждан. Gazeta.SPb рассказывает, какое. А также как будут работать эти учреждения и когда они появятся в Петербурге.

Закон о возобновлении с 1 января 2021 года работы вытрезвителей накануне новогодних праздников подписал президент Владимир Путин. Эти учреждения будут создаваться через частно-государственное сотрудничество, что предполагает взимание с клиентов платы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что ночь в вытрезвителе будет стоить в среднем 1,5 тыс. руб. Точную цену регионы установят самостоятельно, так как они будут брать средства на содержание этих мест из своих бюджетов.

Создавать вытрезвители будут власти регионов с учетом внутренних потребностей. Правила организации деятельности этих учреждений утвердят Минздрав, Минтруд и МВД. Сейчас уже есть территории, где работают такие заведения.

Правила работы вытрезвителей в Петербурге могут появиться к весне. Рабочая группа по подготовке соответствующей инициативы собиралась в городском ЗакСе 15 января. Документ подготовят в соавторстве с органами исполнительной власти, общественностью и врачами.

Доставлять в вытрезвители будет полиция. При этом речь идет не о принудительном удержании граждан. А о случаях, когда человек находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но он не нуждается в оказании медицинской помощи, заявили в Минздраве. Отмечается, что изолировать могут и тех, кто своим поведением угрожает другим.

Напомним, что первые вытрезвители появились в СССР в конце 1930-х годов и просуществовали до 2011 года, когда вступил в силу новый закон о полиции, предусматривающий доставку пьяных сразу в медицинские учреждения. Разговоры о возвращении в России вытрезвителей ходили перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Об идее возрождения системы вытрезвителей высказались многие видные деятели в самых разных областях. Решение поддержал петербургский историк Лев Лурье. По его мнению, пьяный человек — это потенциальная жертва.

«Мы знаем, что советская милиция с перебравшими гражданами вела себя довольно жестко. Пьяных грабили, могли ударить. Такого быть не должно, поэтому важно подбирать таких сотрудников, которые будут вести себя честно», — пояснил он.

Петербургский музыкант Сергей Шнуров законопроект раскритиковал. По обыкновению — в стихотворной форме:

«… Но готов ответ ассиметричный И в бюджет заложена уж сумма. Как обычно, все у нас логично. Вытрезвитель возвращает дума!»

Одним из инициаторов закона о вытрезвителях стал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он неоднократно подчеркивал, что количество смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем год от года увеличивается.

Кроме того, официальная статистика гласит: каждое 5-е преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.