В дирекции КЗС объяснили массовую эвакуацию автомобилей возмущённых петербургских рыбаков

Во вторник в соцсетях появилось сообщение о том, что на дамбе Петербурга эвакуируют припаркованные петербургскими рыбаками машины.

— Рыбаки бегите. ГИБДД эвакуирует автомобили с дамбы. Северная дамба, горбатый мост, — говорилось в одном сообщении.

Гендиректор по эксплуатации КЗС Игорь Полищук пояснил, что по Комплексу защитных сооружений проходит скоростная автомобильная дорога — КАД.

По его словам, возникла ситуация, что рыбаки оставляют свои машины на проезжей части, на тротуарах, вблизи пешеходных переходов. Поэтому ГИБДД проводились мероприятия по эвакуации транспорта, который находился в неположенных местах, сообщает 78.ru.

Напомним, что власти Северной столицы запретили выходить жителям города на лед до 15 января. Нарушители ограничений будут платить серьезные штрафы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон авто в нетрезвом виде.