На загородном рынке в Петербурге количество сделок превысило исторический максимум

Чаще всего петербуржцы интересовались покупками в северных районах Ленобласти, причем как рядом с КАД так и в 20-40 км от трассы. Фото: pixabay

Чаще всего петербуржцы интересовались покупками в северных районах Ленобласти, причем как рядом с КАД так и в 20-40 км от трассы. Фото: pixabay

Число сделок с коттеджами, участками и таунхаусами на загородном рынке Северной столицы по итогам 2020 года достигло 10,2 тысяч — максимального значения.

По информации консалтингового агентства «Петербургская Недвижимость» показатели 2020 года вдвое превысили число сделок в 2019-м. Даже итоги самых успешных лет на 36-41% отстают от результатов минувшего года. В 90% случаев, как и прежде, производятся сделки с участием без подряда, отмечает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Наиболее популярными стали участки стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей за сотку — на них пришлось 52% сделок. Средний бюджет покупки участка составляет 2,3 млн рублей, что на 500 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. 41% интересующихся приобретали землю до 100 тысяч рублей за сотку, в среднем сумма сделки составила 0,8 млн рублей, что на 47 тысяч рублей ниже итогов 2019-го года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы все чаще отдают предпочтение квартирам с меблировкой.