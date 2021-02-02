На место ДТП с маршруткой на Ветеранов приехала скорая

Во вторник, 2 февраля, в Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 165 не посмотрел по сторонам, когда поворачивал. Движение трамвая № 52 полностью парализовано. «На пересечении проспекта Ветеранов и Здоровцева, похоже водитель 165-ой не посмотрел, когда поворачивал налево.52 трамвай парализован. 12:50 ,стоят наверное больше 30 минут уже», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимками, помощь потребовалась помощь медиков. На место ДТП приехали три машины скорой помощи. Подробности аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач на розовом авто на проспекте Маршака протаранил сразу восемь машин. Автомобилист разогнался и потерял управление, в результате чего машина влетела в припаркованные автомобили, после чего иномарка отскочила в пассажирский автобус