На место ДТП с маршруткой на Ветеранов приехала скорая

На место ДТП с маршруткой на Ветеранов приехала скорая
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 2 февраля, в Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

По словам очевидцев, водитель маршрутки № 165 не посмотрел по сторонам, когда поворачивал. Движение трамвая № 52 полностью парализовано. «На пересечении проспекта Ветеранов и Здоровцева, похоже водитель 165-ой не посмотрел, когда поворачивал налево.52 трамвай парализован. 12:50 ,стоят наверное больше 30 минут уже», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимками, помощь потребовалась помощь медиков. На место ДТП приехали три машины скорой помощи. Подробности аварии устанавливаются. Проводится проверка.

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