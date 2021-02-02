В Петербурге ожидается сильное похолодание во второй половине недели

В Петербурге ожидается сильное похолодание во второй половине недели
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный специалист Гидрометцентра города Александр Колесов сообщил, что во второй половине недели в Петербурге вернутся сильные морозы. По его прогнозу, на синоптическую ситуацию в городе будет влиять с 4 февраля поле повышенного атмосферного давления.

В ночь на 4 февраля в Ленобласти будет от –8 до –13 градусов. В Петербурге температура воздуха ожидается на уровне от –9 до –11. Ночью возможно выпадут осадки.

Днем в Северной столице ожидается температура воздуха на уровне от –7 до –9 градусов, а в Ленобласти от –6 до –11. При этом около водоемов будет немного теплее. До 4 февраля в Петербурге ожидаются слабые морозы и снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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