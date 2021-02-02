В районе выезда на КАД в Мурино изменили схему движения

В районе выезда на КАД в Мурино изменили схему движения
В районе выезда на КАД в Мурино упростили схему движения. Фото: lenobl.ru

На западе Мурино по просьбам жителей изменили схему движения в Мурино на выезде на КАД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты «Ленавтодора» прислушались к местным жителям и перенастроили светофор, добавив секцию правого поворота с Охтинской аллеи на улицу Шувалова.

Теперь водители смогут спокойно проезжать в сторону жилых кварталов. Им больше не нужно будет ждать полного зелёного сигнала светофора. Развязку с КАД в западном Мурино открыли в конце прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около четырех утра 17 января в городе Мурино на проспекте Авиаторов Балтики двое неизвестных сели в такси, однако вместо поездки напали на водителя, отобрали у него машину и скрылись с места происшествия.

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