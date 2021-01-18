В Ленобласти задержали хулиганов, угнавших такси в Мурино и попавших на нем в ДТП

Около четырех утра 17 января в городе Мурино на проспекте Авиаторов Балтики двое неизвестных сели в такси, однако вместо поездки напали на водителя, отобрали у него машину и скрылись с места происшествия.

Об инциденте в правоохранительные органы заявил пострадавший таксист. По его словам, между ним и пассажирами произошел конфликт, в ходе которого все вышли из автомобиля. Уже на улице один из злоумышленников распылил в лицо водителя неизвестную жидкость из аэрозольного баллончика, а затем оба нападавших сели в такси и попытались уехать, но спустя несколько десятков метров врезались в опору линии электропередач.

ДТП не остановило хулиганов, и они смогли скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции задержали преступников по горячим следам. Ими оказались двое безработных мужчин 32 и 26 лет. По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения в отношении злоумышленников заведено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала водителя-хулигана на «Лексус», открывшего стрельбы по пешеходам во дворе дома на проспекте Культуры.