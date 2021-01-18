Полиция задержала водителя «Лексуса», открывшего стрельбу на проспекте Культуры

Полиция задержала водителя &#171;Лексуса&#187;, открывшего стрельбу на проспекте Культуры
Расследование продолжается. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали водителя «Лексуса», который в ходе словесного конфликта с тремя прохожими во дворе дома на проспекте Культуры, открыл стрельбу по ним.

Сообщение об инциденте поступило в полицию Выборгского района Петербурга около 2:30 часов 17 января о 38-летнего безработного жителя дома, возле которого произошла стрельба. Стражи правопорядка установили, что несколькими минутами ранее во дворе вышеуказанного дома петербуржец за рулем «Лексуса» трижды выстрелил из травматического пистолета «Оса» в своих оппонентов, после чего был ими избит.

В результате происшествия один из пострадавших был госпитализирован с огнестрельным ранением шеи, живота и левого предплечья. Двое его товарищей и автомобилист, открывший стрельбу, доставлены в отдел полиции. Владелец «Лексуса», как выяснилось, ранее был судим за самоуправство. Его задержали, остальных нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали подростка, нарисовавшего свастику в вестибюле станции метро «Проспект Славы».

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