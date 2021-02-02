Суды Петербурга рассмотрели 563 дела после несанкционированной акции

Несколько десятков человек задержали на акции протеста. Фото: Gazeta.SPb

Несколько десятков человек задержали на акции протеста. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские районные суды рассмотрели 563 административных дела по несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Дела рассматривали в Василеостровском, Красносельском, Кировском, Приморском, Фрунзенском, Невском, Пушкинском и других районных судах города, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По итогам несогласованной акции СК возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, 31 января во многих городах России, в том числе и Петербурге прошли несогласованные акции протесты. Несанкционированные акции сопровождались столкновением с полицией и задержанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали сотни человек за выход на незаконную акцию. Граждане пытались отстоять свободу арестованного политика, который находится сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина».