Петербуржцев пугают «третьей волной» коронавируса весной

Петербуржцев пугают «третьей волной» коронавируса весной
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын считает, что весной 2021 году.

Вспышка заболеваемости в России случится в конце марта-начале апреля, когда произойдет потепление.

«Следующую вспышку [можно ожидать] в 20-х числах марта — начале апреля», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

По последним данным, в России зафиксировано 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровело 3 340 545 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Ленинградской области приняли решение снять все антиковидные ограничения в районах с благополучной эпидемиологической обстановкой, сообщили в пресс-службе областного правительства. Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что со среды.

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