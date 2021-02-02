На проспекте Ветеранов 130 домов остались без воды и тепла

Во вторник, 2 февраля, специалисты ГУП «ТЭК СПб» проводят превентивный ремонт ненадежных участков трубопровода на проспекте Ветеранов.

Дефекты выявили на прямой и обратной магистральной теплосети диаметрами 400 и 600 мм соответственно, возле домов №141 и №158 по проспекту Ветеранов, сообщают в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». В связи с этим с 12 часов сегодняшнего дня 130 зданий оказались без горячей воды и отопления на время ремонта.

Как обещают работники предприятия, устранение технологических нарушений планируется завершить к 1:00 и 8:00 3 февраля. Отметим, что выявить дефекты на ранней стадии удалось, благодаря шумовым датчикам, которые устранены на 19 участках теплосетей. Они помогают следить за 15 тыс. трубопроводов в зоне присутствия «ТЭК СПб».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Металлострое несколько дней назад прорвало трубу с кипятком.