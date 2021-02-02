В Ленинградской области 3 февраля ожидается снег

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

Во вторник, 3 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью и утром выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время температура воздуха опустится до -4…-9 градусов. Местами похолодает до -12 градусов. Днем температура воздуха окажется на уровне -2…-7 градусов.

Ветер будет со скоростью 6-11 метров в секунду. На дороге ожидается гололедица на дорогах. В течение суток атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.