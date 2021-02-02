Нефть Brent впервые за год преодолела порог в 58$ за баррель

Во вторник, 2 февраля, первые с 21 февраля 2020 года стоимость нефти марки Brent поднялась выше 58 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные торгов, мировые цены на нефть поднялись более чем на 3%. По состоянию на 17:30 московского времени апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent достигли 57,98 долларов за баррель, то есть, выросли на 2,97%. Немногим ранее стоимость ценного ресурса была выше 58 долларов.

Мартовские фьючерсы нефти марки WTI также показывают рост на 3,06% и дорожают до 55,19 долларов за баррель. Таких показателей нефть WTI достигла впервые с 24 февраля прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, доходы нефтяного рынка России от продажи «черного золота» по итогам 2020 года рухнули более чем на 40%.