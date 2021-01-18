Доходы России от продажи нефти за 2020 год рухнули на 40,9%

Доходы России от продажи нефти за 2020 год рухнули на 40,9%
На падение доходов повлияла пандемия коронавируса. Фото: pixabay

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт российской нефти в период с января по ноябрь 2020 года принес стране 66,391 млрд долларов, что на 40,9% меньше доходов за аналогичный период 2019 года.

Физический объем нефти из России за этот же период сократился на 11%, до 220,241 миллиона тонн. В общей сложности, за 11 месяцев прошлого года прибыль отечественных компаний от продажи нефтепродуктов составила 40,7 миллиардов долларов, что на 33% меньше данных 2019-го.

Экспорт бензина в январе-ноябре 2020-го принес на 14% меньше доходов, а сниженного природного газа (СПГ) — на 15,3%. Объемы экспорта российского угля в прошлом году упали на 23,8%. Отметим, что доходы крупнейшего экспортера, «Газпрома», за январь-октябрь 2020 года уменьшились на 44,4%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса мировые цены на нефть по итогам 2020 года снизились на 20%.

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