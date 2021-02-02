В центре Петербурга правоохранители усиливают меры безопасности

Вечером 2 февраля перед вынесением приговора оппозиционеру Алексею Навальному в Петербурге, как и Москве, на улицы вывели десятки силовиков.

В центре Петербурга заметили десятки сотрудников правоохранительных органов. Примерно в 20:00 в Москве должны огласить приговор по делу Алексея Навального.

По представлению ФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания политику на реальное в связи с многократными нарушениями Навальным испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что порядка двух десятков сотрудников посольств иностранных государств прибыли в Московский городской суд, где проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального о замене условного наказания на реальное.