В Петербурге в среду похолодает до -6 градусов

В Петербурге в среду похолодает до -6 градусов
Снег в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице ожидается облачная погода, будет идти небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, в среду, 3 февраля, в ночное время температура воздуха составит -4…-6 градусов. Днем потеплеет до 2-4 градусов мороза. На дорогах гололедица, атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

В Ленобласти ночью столбики термометров опустятся до 4-9 градусов мороза, на севере региона местами до -12 градусов, днем — от 2 до 7 градусов мороза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в центре Петербурга заметили много полиции и металлические ограждения. Вероятнее всего, усиление полиции в центре города сегодня связано с тем, что в Москве проходило судебное заседание по делу оппозиционера Алексея Навального.

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