В аэропорту Сочи мужчина выбежал на взлетную полосу

В аэропорту Сочи мужчина выбежал на взлетную полосу
Мужчина выбежал на взлетную полосу. Фото: pixabay.com

В аэропорту Сочи был задержан молодой человек, проникший на территорию взлетно-посадочной полосы.

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, 23-летнего нарушителя задержали сотрудники службы авиационной безопасности.

Как сообщили «РИА Новости», правоохранительные органы будут выяснять, что побудило мужчину бегать по взлетному полю. Как именно молодой человек проник на особо охраняемую территорию — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

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