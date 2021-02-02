Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток

Мясников призвал отказаться от ношения масок и перчаток
Мясников призвал не верить во все, что говорят маркетологи. Фото: кадр из видео Youtube

Защитные маски и перчатки не являются надежными средствами защиты от коронавируса. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность этого пассивного способа защиты. Доктор также добавил, что перчатки тоже не являются эффективной мерой защиты против новой болезни, так как вирус «в кожу не впитывается и не переносится руками».

Телеведущий рассказал в эфире «Национальной службы новостей», что лучшим средством защиты от COVID-19 является вакцина. Такая процедура обеспечит россиянам коллективный иммунитет и позволит значительно снизить распространение вируса в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Мясников назвал срок начала новой волны COVID в России.

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Александр Мясников пандемия Россия


 

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