Пенсионерам Петербурга и Ленобласти раздадут 24 тысячи продуктовых наборов

Пенсионерам Петербурга и Ленобласти раздадут 24 тысячи продуктовых наборов в 2021 году.

Акция «Добрый слон» стартовала в Петербурге с 18 января. Автоволонтеры развозят еду нуждающимся жителям старше 65 лет.

Как сообщила пресс-служба фонда, за текущий год волонтеры доставят нуждающимся горожанам гуманитарную помощь. Пенсионеры получат продукты, входящие в потребительскую корзину россиян, такие как мука, макароны, сгущенное молоко и прочее.

С апреля нуждающимся будут выдавать не только еду, но и бытовую технику с кухонными принадлежностями.

Присоединиться к акции и стать автоволонтером сможет любой желающий, вся информация находится на сайте фонда «Добрый слон».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторге предлагают выдавать нуждающимся деньги на продукты.