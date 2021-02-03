Вандал с краской напал на здание генконсульства России в Нью-Йорке

Неизвестный вандал совершил нападение на здание генконсульства РФ в Нью-Йорке. Он испачкал краской постройку.

Инцидент случился в среду, 3 февраля. О нападении сообщил сотрудник дипмиссии генконсульства, передает ТАСС.

«Зданию нанесен материальный ущерб. Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников», – заявил специалист.

По его словам, генконсульство несколько раз пыталось обратиться в полицию, однако правоохранительные органы так и не прибыли на место происшествия.

«Мы направили во вторник вечером обращение в Управление по делам дипломатических миссий с требованием обеспечить безопасность», – добавил сотрудник дипмиссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что США объяснили позицию по санкциям против «Северного потока — 2». По словам американского лидера Джозефа Байдена, газопровод является невыгодной сделкой.