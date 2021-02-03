Петербуржцев ждут сильные снегопады 3 февраля

В Северной столице сохранится прежнее тепло, однако добавится большое количество осадков. Количество снега в городе за сутки может увеличится на 4-7 миллиметров.

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, жителей Петербурга в среду, 3 февраля, ожидает облачная погода и снегопады. В целом, погода будет формироваться под давлением очередного атлантического циклона под названием «Квирин».

Его стараниями в городе будет от -2 до -4 градусов мороза. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Ожидается юго-восточный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Петербурга обнаружила в городе несколько незаконных свалок. Скопления мусора специалисты нашли в трех районах города.