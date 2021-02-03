Прокуратура Петербурга нашла несколько незаконных свалок в городе

Прокуратура Петербурга нашла несколько незаконных свалок в городе
Город борется с незаконными свалками. Фото: pixabay.com

В Северной столицы продолжают бороться с нелегальными скоплениями мусора. Прокуратура города в прошлом году установила несколько незаконных свалок в разных районах города.

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Северной столицы. Отмечается, что в основном скопления мусора чаще всего обнаруживали специалисты в спальных районах города. Особенно там, где активно развивают территории и строят новые здания.

Например, одна из свалок была найдена в Пушкинском районе. Там на полигоне размещали отходы четвертого и пятого классов опасности. Кроме этого, мусорку уплотняли тяжелой техникой. В итоге, ущерб окружающей среде был оценен в 260 млн рублей.

Отметим, что незаконные свалки были также обнаружены в Красногвардейском районе недалеко от Пискаревского проспекта и у Угольной гавани в Кировском районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закрытая незаконная свалка возле реки Оккервиль продолжает работать.

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