Закрытая в ноябре свалка возле реки Оккервиль продолжает незаконно работать

В Петербурге продолжает свою работу закрытая незаконная свалка. Возле реки Оккервиль по-прежнему выбрасывают мусор, несмотря на рапорты чиновников.

Об этом стало известно в четверг, 28 января. Как сообщают активисты МОО «Зеленый фронт», в Невском районе, где расположена данная свалка, принимаются бетонные отходы по новой проложенной дороге. Хотя до этого экологам была предоставлена информация о том, что въезд на незаконный объект перекрыт бетонными блоками, а окрестности охраняются.

Напомним, что свалка расположена возле дома №1 по улице Ванеева. Здесь сброшены остатки кровельных и теплоизоляционных материалов, элементы перекрытий и перегородок зданий, тара и емкости с неизвестным содержимым, а также использованные автопокрышки.

На данный момент, по словам председателя «Зеленого фронта» Сергея Виноградова, специалисты обратились в органы с просьбой «квалифицировать действия администрации района как бездействие и попустительство».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росприроднадзор проверяет законность работ на берегу реки Оккервиль в Невском районе.