Росприроднадзор проверяет законность работ на берегу реки Оккервиль в Невском районе

Росприроднадзор не выявил загрязнений в реке, однако заинтересовался документами компании, проводящей работы. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Росприроднадзор не выявил загрязнений в реке, однако заинтересовался документами компании, проводящей работы. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет законность проведения земляных работ компанией ООО «Градисс» на берегу реки Оккервиль в районе улицы Ванеева в Невском районе Северной столицы.

Организация использует тяжелую специализированную технику, которая, по мнению петербуржцев, пожаловавшихся на работы, разрушает берега реки и загрязняет водный объект. Рейдовый осмотр специалистов подтвердил, что работы действительно проводятся, однако цвет воды был естественным, без следов загрязнения.

На данный момент инспекторы Росприроднадзора устанавливают, есть ли у компании разрешение на использование водного объекта в процессе работ. В случае, если организация не располагает необходимыми документами, её привлекут к административной ответственности по факту самовольного занятия водного объекта или пользования им с нарушением установленных условий (ст. 7.6 КоАП РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немногим ранее специалисты ведомства устанавливали законность деятельности на берегу Суходольского озера.