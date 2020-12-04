Росприроднадзор проверяет законность работ на Суходольском озере

Росприроднадзор проверяет законность работ на Суходольском озере
Работы на озере встревожили местных жителей. Фото: pixabay

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверяет законность работ, проводимых с использованием земснаряда в акватории Суходольского озера в Выборгском районе Ленинградской области.

Первыми забеспокоились местные жители, заметив возле водоема спецтехнику, разрушающую озерный остров. Они же и обратились в Росприроднадзор. По предварительной информации, на этом месте проводится дноуглубление. Инспекторы направили обращения с требованием разъяснений в администрацию местного сельского поселения и Комитет по природным ресурсам Ленобласти.

Если работы проводятся без согласования и необходимой документации, то организатора действий ждет административная ответственность. Напомним, что еще летом 2018 года в акватории Суходольского озера пытались нелегально установить пирс: дело закончилось штрафом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор занялся загрязнением реки Святки в Ленобласти.

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Росприроднадзор проверяет законность работ на Суходольском озере